Госорганы используют иностранный софт вопреки требованию правительства

Государственные органы Российской Федерации предпочитают использовать иностранное программное обеспечение, игнорируя правительственное требование о переходе на отечественный софт, сообщает Счетная палата РФ.

В докладной записке ведомства отмечается, что зарубежные операционные системы используют 96% федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов; заграничные почтовые сервера — 82%. Иностранные системы управления базами данных предпочитают 99% государственных учреждений. При этом часть используемых продуктов ограничена к использованию и техподдержке на территории РФ, а другая часть может быть заменена на российские аналоги.

Уточняется, что на закупку иностранного ПО было потрачено более 3 миллиардов рублей из государственного бюджета.

В Счетной палате считают, что план перехода на отечественное офисное программное оборудование не реализуется из-за недостаточного финансирования.

Напомним, "Правда.Ру" уже писала о том, что в 2015 году премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее государственным и муниципальным органам закупать для собственных нужд иностранное программное обеспечение, если таковым существуют российские аналоги.

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