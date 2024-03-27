Вновь МИД Италии предостерег своих жителей от поездок в российскую столицу

МИД Италии вновь предостерегает своих граждан от визитов в Москву. Глава Глава итальянского ведомства Антонио Таяни посоветовал не посещать российскую столицу.
Политик сообщил об этом в эфире телеканала Rai2.
"Порядка миллиона итальянцев собираются на пасхальные каникулы в другие страны, однако поездки в Москву стоит отложить, — сказал он.
Глава итальянского ведомства также предупредил, что итальянцам, которые уже в Москве, стоит не посещать места большого скопления людей и быть осторожными.
Кстати, 8 марта министерство тоже рекомендовало отложить поездки в Россию, "учитывая международный контекст".
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