У дома главы Пентагона Остина протестующие разбросали навоз

Пропалестинские протестующие устроили возле дома главы Пентагона Ллойда Остина "небольшую акцию протеста". Они разбросали у жилья руководителя министерства навоз.

Фото: flickr.com by U.S. Secretary of Defense is licensed under Public domain