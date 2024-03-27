У дома главы Пентагона Остина протестующие разбросали навоз

Politico: пропалестинские протестующие забросали дом главы Пентагона Остина навозом

0:52 Your browser does not support the audio element. Политика

Пропалестинские протестующие устроили возле дома главы Пентагона Ллойда Остина "небольшую акцию протеста". Они разбросали у жилья руководителя министерства навоз.

Фото: flickr.com by U.S. Secretary of Defense is licensed under Public domain

Наверное, их вдохновило сообщение о том, что в дом советника Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана тоже подбросили навоз.

В соцсетях был опубликован видеоролик с участием протестующих возле дома Ллойда Остина. Они размахивали дымовыми шашками и выкрикивали имя главы Пентагона: "Остин, Остин, ты дерьмо, мы будем бороться, пока не уйдешь". Об этом пишет издание Politico.

В министерстве подтвердили, что рядом с домом Остина прошла акция протеста, однако не раскрыл никаких подробностей.

Кстати, после того как в дом Джейка Салливана подбросил навоз, не обошлось без вмешательства полиции.