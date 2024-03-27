У дома главы Пентагона Остина протестующие разбросали навоз

Пропалестинские протестующие устроили возле дома главы Пентагона Ллойда Остина "небольшую акцию протеста". Они разбросали у жилья руководителя министерства навоз.
Наверное, их вдохновило сообщение о том, что в дом советника Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана тоже подбросили навоз.
В соцсетях был опубликован видеоролик с участием протестующих возле дома Ллойда Остина. Они размахивали дымовыми шашками и выкрикивали имя главы Пентагона: "Остин, Остин, ты дерьмо, мы будем бороться, пока не уйдешь". Об этом пишет издание Politico.
В министерстве подтвердили, что рядом с домом Остина прошла акция протеста, однако не раскрыл никаких подробностей.
Кстати, после того как в дом Джейка Салливана подбросил навоз, не обошлось без вмешательства полиции.
ФСБ обнаружила 4 млн иностранной валюты и шесть премиальных авто у обвиняемого в рейдерстве директора минэкономразвития.