Определены окончательные цифры итогов голосования на выборах президента РФ

ЦИК РФ подвёл окончательные итоги выборов президента РФ

1:23 Your browser does not support the audio element. Политика Выборы

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова подвела итог прошедшим 15 — 17 марта выборам президента Российской Федерации. Победу одержал Владимир Путин, получивший 87,28% голосов избирателей.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Всего в голосовании приняли участие почти 88 миллионов человек, таким образом, явка составила 77,5% и стала рекордной за всю историю выборов с 1991 года. Столь высокая явка, как отмечает Памфилова, является признаком демократичности выборов, доверия граждан к власти. За Владимира Путина отдали голоса 72% избирателей, голосовавших за рубежом.

В то же время за рубежом в ряде крайне недружественных государств наблюдались факты массовой порчи бюллетеней, как в Польше.

Другие кандидаты набрали следующие проценты голосов: Николай Харитонов занял второе место, набрав 4,31% голосов, Владислав Даванков получил третье место — у него 3,85%. и Леонид Слуцкий стал четвёртым, получив 3,2% голосов россиян.

Глава ЦИК РФ констатировала, что нет ни одной жалобы, которую бы необходимо было рассматривать в ЦИК и принимать какое-то решение по пересмотру итогов голосования.