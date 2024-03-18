ЦИК проинформировал о 100% обработанных протоколов УИК на выборах президента России 2024

Владимир Путин набрал 87,28% голосов на президентских выборах по итогам обработки 100% протоколов УИК, сообщают в Центральном избирательном комитете России.
По данным ЦИК, на втором месте находится Николай Харитонов (4,31%), на третьем — Владислав Даванков (3,85%). Леонид Слуцкий набрал 3,20% голосов.
Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, выборы президента России в 2024 году показали рекордную явку — всего проголосовало 77,44% россиян. Кроме того, в избирком не поступало информации о случаях признания итогов голосования недействительными на том или ином избирательном участке, что тоже является беспрецедентным случаем, добавил ЦИК.
Ранее основатель Pravda. Ru Вадим Горшенин заявил, что россияне на выборах проголосовали за право защищать русских по всему миру.
Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.