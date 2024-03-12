Глава МВД Эстонии прокомментировал объявление его в розыск Россией

Лаури Ляэнеметс: наши органы безопасности справятся с задачей

1:03 Your browser does not support the audio element. Политика

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс сообщил, что относится к тому, что Россия объявила его в розыск серьезно. Об этом пишет портал Delfi.

Фото: wikimapia by Sillerkiil is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Сегодня, 12 марта, как следует из базы розыска МВД России, глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс был объявлен в розыск. Причем, нет уточнения, по какой именно уголовной статье.

"Я отношусь к этому так, что у нас есть органы безопасности: я им доверяю, они справятся с задачей и обеспечат безопасность в эстонском государстве, в том числе для членов правительства", — отметил Ляэнеметс.

При этом он собирается так же как и раньше работать, а действия России его не пугают.

По словам Ляэнеметса, РФ собирается лишить политиков Запада возможности летать по миру и рассказывать другим государствам о том, что сейчас Россия делает на Украине, и как к этому следует относиться.

Также политик считает, что объявление его в розыск в России можно воспринимать как попытку изолировать чиновника от других государств таким образом.