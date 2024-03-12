Глава МВД Эстонии прокомментировал объявление его в розыск Россией

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс сообщил, что относится к тому, что Россия объявила его в розыск серьезно. Об этом пишет портал Delfi.
Сегодня, 12 марта, как следует из базы розыска МВД России, глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс был объявлен в розыск. Причем, нет уточнения, по какой именно уголовной статье.
"Я отношусь к этому так, что у нас есть органы безопасности: я им доверяю, они справятся с задачей и обеспечат безопасность в эстонском государстве, в том числе для членов правительства", — отметил Ляэнеметс.
При этом он собирается так же как и раньше работать, а действия России его не пугают.
По словам Ляэнеметса, РФ собирается лишить политиков Запада возможности летать по миру и рассказывать другим государствам о том, что сейчас Россия делает на Украине, и как к этому следует относиться.
Также политик считает, что объявление его в розыск в России можно воспринимать как попытку изолировать чиновника от других государств таким образом.
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