Орбан: для всего мира было бы лучше, если бы Трамп вновь стал президентом США

Орбан призвал Трампа "принести мир" на Украину

0:55 Your browser does not support the audio element. Политика

Глава венгерского правительства Виктор Орбан предположил, что в случае возвращения 45-го президента США Дональда Трампа в Белый дом удастся закончить конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, передаёт ТАСС.

Фото: openverse.org by More pictures and videos: [email protected] is licensed under CC BY 2.0

"Во время его президентства был мир на Ближнем Востоке и на Украине. Сегодня не было бы конфликтов, если бы Трамп был президентом Соединенных Штатов", — отметил политик.

Он призвал экс-президента вернуться и принести всем мир.

Орбан встретился с Трампом в частной резиденции экс-президента США во Флориде. Политики обсудили широкий спектр вопросов, касающихся Венгрии и Соединенных Штатов, в том числе важность крепких и безопасных границ, которые позволяют защищать суверенитет каждой страны.

В настоящий момент Трамп является кандидатом в президенты на предстоящих выборах в сентябре. Его считают наиболее перспективным участником.