Орбан: для всего мира было бы лучше, если бы Трамп вновь стал президентом США

Глава венгерского правительства Виктор Орбан предположил, что в случае возвращения 45-го президента США Дональда Трампа в Белый дом удастся закончить конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, передаёт ТАСС.
"Во время его президентства был мир на Ближнем Востоке и на Украине. Сегодня не было бы конфликтов, если бы Трамп был президентом Соединенных Штатов", — отметил политик.
Он призвал экс-президента вернуться и принести всем мир.
Орбан встретился с Трампом в частной резиденции экс-президента США во Флориде. Политики обсудили широкий спектр вопросов, касающихся Венгрии и Соединенных Штатов, в том числе важность крепких и безопасных границ, которые позволяют защищать суверенитет каждой страны.
В настоящий момент Трамп является кандидатом в президенты на предстоящих выборах в сентябре. Его считают наиболее перспективным участником.
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