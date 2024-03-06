Политолог оценил шансы Трампа на победу в выборах президента США

Политолог Перла: Дональд Трамп может проиграть в президентской гонке

1:09 Your browser does not support the audio element. Политика

Политолог Андрей Перла в интервью изданию "Царьград" предупредил, что республиканский истеблишмент в Вермонте и богатые республиканцы выступают против кандидатуры Дональда Трампа. Поэтому эксперт призвал не радоваться раньше времени успешному выступлению Трампа на "супервторнике", так как экс-президент США не является единственным лидером для республиканцев.

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"Некоторые республиканцы не прочь торпедировать его кампанию. И это значит, что на самих выборах голосов ему может не хватить, потому что те, кто сейчас за Хейли, качнутся к Байдену, как к меньшему злу", — пояснил аналитик.

На "супервторнике" заканчивается первое голосование кандидатов от двух главных американских партий США. Предварительные выборы готовят почву для президентских выборов, намеченных на 5 ноября 2024 года. Участие президента Джо Байдена пока под вопросом.

Стоит отметить, что в Соединённых Штатах накаляется обстановка вокруг выборов президента. Некоторые южные штаты грозятся выйти из состава государства, если в сенате так и не поднимут вопрос усиления защиты границ с Мексикой.