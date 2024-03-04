У северных границ России начались масштабные учения НАТО с участием 13 стран

Сегодня начинаются учения НАТО у северных границ России

1:20 Your browser does not support the audio element. Политика

Сегодня начинаются учения "Nordic Response 2024", которые пройдут в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции с 4 по 15 марта с участием более 20 тысяч военнослужащих из 13 стран, сообщается на сайте Вооруженных сил Норвегии.

Фото: defenceimagery.mod.uk by Sgt Jonathan Lee van Zyl is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В учениях НАТО задействованы Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Великобритания и США. Ожидается, что на учения будут направлены более 50 кораблей, включая фрегаты и подводные лодки, а также более 100 летательных аппаратов.

"Nordic Response 2024" является частью масштабных учений НАТО "Steadfast Defender". Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал их "конвульсией дряблых западных мускулов" и попыткой в очередной раз взять испугать Москву. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, эти учения будут чреваты эскалацией напряженности и не останутся без ответа России. Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин предупредил, что Запад может создавать ударные группировки под видом военных учений. Он также заявил, что белорусские средства ПВО будут сбивать зарубежные самолеты, если НАТО "потеряет тормоза".