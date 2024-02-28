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Стало известно о призывах конгрессменов США к переговорам по Украине

Politico: сенаторы-республиканцы считают исходом конфликта на Украине диалог

1:19
Политика

В Politico появилась публикация о том, что всё больше законодателей в США приходят к выводу, что конфликт в Незалежной нужно урегулировать путём переговоров с Кремлём.

Politico: сенаторы-республиканцы считают исходом конфликта на Украине диалог
Фото: Википедия

Всего несколько месяцев назад подобную точку зрения встретили бы "в штыки", пишет источник, но в настоящий момент всё больше конгрессменов убеждены, что урегулирование за столом переговоров — самый вероятный сценарий вне зависимости от того, направят ли американцы дополнительную помощь ВСУ или нет.

"Вопрос только в том, у кого к этому времени будет больше рычагов влияния", — подчеркнул сенатор Марко Рубио.

Его коллега Ди Вэнс добавил, что сложилась "патовая ситуация, вероятно, на неопределенный срок". Он отметил, что Белый дом всегда на несколько месяцев отстаёт от ситуации на местах. Лидеры республиканцев в палате представителей отказываются назначать голосование по вопросу о выделении дополнительных финансов киевскому режиму, невзирая на сообщения о том, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы. В целом в Республиканской партии не верят в способность Украины добиться победы над Россией.

Ранее лидер демократического большинства в сенате американского конгресса Чак Шумер предупредил, что прекращение оказания США военной помощи Киеву приведёт к его поражению.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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