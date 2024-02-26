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Сенатор Башкин предполагает, что США заставили Данию прекратить расследование диверсий на газопроводах "Северные потоки"

Башкин: Дания закончила расследование по "Северным потокам" под давлением США

0:57
Политика » Власть » Парламент

Сенатор Александр Башкин заявил, что Дания прекратила расследовать взрывы на "Северных потоках" из-за американского давления.

Башкин: Дания закончила расследование по "Северным потокам" под давлением США
Фото: flickr.com by Håkan Dahlström is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Башкин сказал РИА "Новости", что расследование могло выявить причастность к атаке западных стран, в первую очередь США. Поэтому Копенгаген принял навязанное Белым домом решение, чтобы не всплыла информация об организаторах теракта.

Сенатор указал, что таким образом Запад может подтолкнуть мир к новому виду терроризму — аналогичным акциям в различных политических целях, и "ни к чему хорошему это не приведёт", так как наносит вред не столько РФ, сколько экономике и безопасности Европы.

Напомним, ранее сегодня решение Дании остановить расследование взрывов на "Северных потоках" прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что Запад мог выйти на свой же след в произошедшем. Подробнее об этом читайте в материале "Правды.ру".

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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