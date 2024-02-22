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Медведев осудил реакцию вдовы Навального* на его смерть

Дмитрий Медведев заявил, что жена Навального* ждала его смерти

0:57
Политика

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в беседе с журналистами нашёл странной реакцию супруги Алексея Навального* Юлии на его смерть, передаёт "Комсомольская правда". Политик считает, женщина ожидала этого события.

Дмитрий Медведев заявил, что жена Навального* ждала его смерти
Фото: kremlin.ru by Presidential Press and Information Office is licensed under Attribution 3.0

"Посмотрите на улыбающееся счастливое лицо вдовы Навального. Такое чувство, что она ожидала этого события долгие годы, чтобы развернуть свою политическую жизнь", — заметил государственный деятель.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обвинения российских властей в смерти оппозиционера голословны. Он также проигнорировал видеообращение вдовы блогера, в котором она пообещала "продолжить дело" супруга.

16 февраля, в УФСИН по ЯНАО проинформировали о кончине заключённого Навального* в исправительной колонии. Мужчине стало плохо после прогулки. Медики провели реанимационные действия, однако помочь не смогли.

* — включён в список террористов и экстремистов.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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