Чтобы достичь мира России и Украине следует отказаться от своих территорий и снять решение о вступлении в НАТО. Соответствующие условия назвала немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью Tagesschau.
Политолог отметила, что Украина и Запад в настоящее время находятся в худшей переговорной ситуации, чем два года назад.
Вагенкнехт также отметила, что тезис о поставках оружия для улучшения переговорной позиции Украины только ухудшил ситуацию.
Ранее сообщалось о том, что спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что специальная военная операция на Украине остановила начало третьей мировой войны. Такое заявление он сделал, открывая первое пленарное заседание в весенней сессии парламента. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский хочет втянуть в украинский конфликт европейские страны.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.