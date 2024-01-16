Tagesschau: Украине нужно отказаться от идеи вступления в НАТО

В Германии заявили, что Украине нужно отказаться от идеи вступления в НАТО для достижения мира с Россией

0:54 Your browser does not support the audio element. Политика

Чтобы достичь мира России и Украине следует отказаться от своих территорий и снять решение о вступлении в НАТО. Соответствующие условия назвала немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью Tagesschau.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

Политолог отметила, что Украина и Запад в настоящее время находятся в худшей переговорной ситуации, чем два года назад.

Вагенкнехт также отметила, что тезис о поставках оружия для улучшения переговорной позиции Украины только ухудшил ситуацию.

Ранее сообщалось о том, что спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что специальная военная операция на Украине остановила начало третьей мировой войны. Такое заявление он сделал, открывая первое пленарное заседание в весенней сессии парламента. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский хочет втянуть в украинский конфликт европейские страны.