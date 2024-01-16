В Госдуме объяснили, что остановило третью мировую войну

Спикер ГД Володин заявил, что СВО остановила начало третьей мировой войны

1:22 Your browser does not support the audio element. Политика

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что специальная военная операция на Украине остановила начало третьей мировой войны. Такое заявление он сделал, открывая первое пленарное заседание в весенней сессии парламента.

Фото: сайт Государственной думы

"Вдумайтесь, что могло произойти. Гуманитарная катастрофа. Миллионы погибших. Этого нет по той причине, что наши солдаты и офицеры борются с нацизмом, защищают мир и спокойствие граждан не только Российской Федерации, а других государств и, в первую очередь, государств Европы", — сказал парламентарий.

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский хочет втянуть в украинский конфликт европейские страны, что, как заметил Володин, является попыткой втянуть мир в третью мировую войну.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ на Украине. Целью СВО глава государства назвал защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.

В январе 2024 года зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в новом году спецоперация продолжится, а ее целью останется разоружение Вооруженных сил Украины, а также ликвидация идеологии неонацизма.