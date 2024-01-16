Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что специальная военная операция на Украине остановила начало третьей мировой войны. Такое заявление он сделал, открывая первое пленарное заседание в весенней сессии парламента.
"Вдумайтесь, что могло произойти. Гуманитарная катастрофа. Миллионы погибших. Этого нет по той причине, что наши солдаты и офицеры борются с нацизмом, защищают мир и спокойствие граждан не только Российской Федерации, а других государств и, в первую очередь, государств Европы", — сказал парламентарий.
По его словам, украинский президент Владимир Зеленский хочет втянуть в украинский конфликт европейские страны, что, как заметил Володин, является попыткой втянуть мир в третью мировую войну.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ на Украине. Целью СВО глава государства назвал защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.
В январе 2024 года зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в новом году спецоперация продолжится, а ее целью останется разоружение Вооруженных сил Украины, а также ликвидация идеологии неонацизма.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.