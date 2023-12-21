Вашингтон должен чётко понять, что развивать Украину можно только вместе с Россией, поэтому необходимо совместно разработать новый план по Незалежной, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Так парламентарий отреагировал на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который уточнил, что у Штатов есть "чёткий план", как дальше действовать на Украине.
"США стоит уже на старте внести правки в свой план и чётко обозначить, что развитие Украины возможно только вместе или в составе России. Ну, а вторым пунктом — извиниться перед украинским нардом", — пояснил Шеремет РИА Новости.
Он подчеркнул, что после всех "поправок в план" и извинений за западную оккупацию страны, Вашингтону необходимо раз и навсегда отстать от Незалежной, оставив её в покое.
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