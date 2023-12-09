Экс-аналитик ЦРУ Джонсон уверен, что Зеленский требовал себе гарантий безопасности у Блинкена и Остина

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По информации бывшего сотрудника ЦРУ Ларри Джонсона, украинский лидер Владимир Зеленский поднимал вопрос обеспечения своей безопасности в случае своего побега с Украины в беседах с главой ЦРУ Уильямом Бернсом, главой Пентагона Ллойдом Остином или с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

Аналитик не сомневается, что разговор об этом у Зеленского был, и ему нежны не просто обещания, а твёрдые гарантии безопасности.

"Он хочет чего-то большего, чем простых обещаний", — сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Redacted.

Зеленский надеется, что о нём будет кому побеспокоиться, когда это понадобится, добавил эксперт.

Сейчас же на Украине положение усложняется из-за усиливающегося конфликта между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. В связи с этим Джонсон предложил внимательно смотреть, что будет происходить в Киеве в самом ближайшем будущем.