Your browser does not support the audio element.

По информации бывшего сотрудника ЦРУ Ларри Джонсона, украинский лидер Владимир Зеленский поднимал вопрос обеспечения своей безопасности в случае своего побега с Украины в беседах с главой ЦРУ Уильямом Бернсом, главой Пентагона Ллойдом Остином или с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain