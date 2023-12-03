В неофициальных беседах западные партнёры Украины отмечают невозможность её победы в конфликте, в то время как публично пока ещё продолжают утверждать обратное. На это указал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
"Публично многие из них до сих пор поддерживают Украину, говоря, что, дескать, у украинцев еще есть шанс на победу, но в частном порядке они говорят все ровно наоборот", — сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Аналитик обратил внимание, что Киев так и не получил большое количество обещанного ему Западом оружия. Кроме того, некоторые западные партнёры уже открыто начинают говорить, что не хотят продолжать поддерживать Украину.
Джонсон добавил, что в плане поддержки Киева сейчас наблюдается "полный бардак". И на фоне ухудшившихся погодных условий в зоне конфликта можно с уверенностью сказать, что Украина находится в бедственном положении.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.