Your browser does not support the audio element.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не будет становиться диктатором. В интервью телеканалу Fox News он отметил, что не будет злоупотреблять властью.

Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.