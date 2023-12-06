Fox News: Трамп заявил, что не собирается становиться диктатором

0:46 Your browser does not support the audio element. Политика

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не будет становиться диктатором. В интервью телеканалу Fox News он отметил, что не будет злоупотреблять властью.

Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

«Кроме первого дня: когда я закрою границу и начну бурение [нефтяных скважин в США]. Кроме этого дня, я не буду диктатором», — сказал он.

Также по мнению Трампа руководство во главе с Байденом злоупотребляет властью в настоящее время. американское руководство. Он отметил, что в стране предъявляют обвинения "из-за ерунды". Самого же Трампа обвинил по четырём делам.

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