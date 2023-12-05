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Бывший чемпион UFC Макгрегор собирается выдвигаться на пост президента Ирландии

1:33
Общество

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор сделал заявление о том, что хотел бы баллотироваться на пост президента Ирландии. Соответствующее сообщение появилось в социальной сети X. Кандидат должен достигнуть 35 лет для выдвижения, а также его должны продвинуть минимум 20 парламентариев. Макгрегор уже достиг 35-летнего возраста. Выборы, в которых он может принять участие, состоятся в 2025 году.

Бывший чемпион UFC Макгрегор собирается выдвигаться на пост президента Ирландии
Фото: https://fighterdaily.com/

Бывший чемпион UFC также выразил уверенность в том, что его энергия может внести новый взгляд на политические процессы внутри страны.

Конкурентами Макгрегора в борьбе за должность президента могут быть Джерри Адам — 78 лет, Берти Ахерн — 75 лет, Энда Кенни — 74 года.

Известно, что после нападения в Дублине, Макгрегор проверялся по делу о разжигании ненависти, в то же время он отрицал все обвинения. В настоящее время он не участвует в боях из-за травмы, которую получил еще в 2021 году.

Ранее New York Post сообщал о том, что будет жестоко по отношению к президенту США Джо Байдену заставляет его идти на второй срок. "Явные психические проблемы Джо Байдена делают почти жестоким разрешение его участия в президентских выборах в 2024 году" — говорится в статье американского издания.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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