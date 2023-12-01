Будет жестоко по отношению к президенту США Джо Байдену заставляет его идти на второй срок, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Post.
"Явные психические проблемы Джо Байдена делают почти жестоким разрешение его участия в президентских выборах в 2024 году", — гласит заголовок статьи.
Указывается, что сотрудники Белого дома уже прикладывают максимум усилий, чтобы максимально избежать привлечения внимания общественности к президенту, но в таком темпе ему, возможно, придется идти на переизбрание, даже не участвуя активно в предвыборной кампании.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.