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NYP: жестоко заставлять Байдена идти на второй срок из-за его состояния здоровья

0:39
Мир

Будет жестоко по отношению к президенту США Джо Байдену заставляет его идти на второй срок, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Post.

NYP: жестоко заставлять Байдена идти на второй срок из-за его состояния здоровья
Фото: Midjouney: Оoseph Biden dressed up as Satan by Midjourney v 4.0 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

"Явные психические проблемы Джо Байдена делают почти жестоким разрешение его участия в президентских выборах в 2024 году", — гласит заголовок статьи.

Указывается, что сотрудники Белого дома уже прикладывают максимум усилий, чтобы максимально избежать привлечения внимания общественности к президенту, но в таком темпе ему, возможно, придется идти на переизбрание, даже не участвуя активно в предвыборной кампании.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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