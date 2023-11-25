Полковник Макгрегор: Запад должен поставить вместо Зеленского того, кто готов к переговорам с Россией

1:00 Your browser does not support the audio element. Политика

Представители стран НАТО в кулуарах говорят об отставке президента Украины Владимира Зеленского. Они требуют, чтобы Зеленский покинул пост главы государства. Соответствующее заявление сделал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

По его словам, лидеры стран НАТО в личных разговорах с лидером Украины заявили, что для Зеленского "все кончено", а ему самому нужно уйти с поста. Также полковник выразил мнение в том, что Зеленский самостоятельно сделать этого не пожелает.

Также Макгрегор внёс предложение, согласно которому Запад должен поставить на место Зеленского более сильного кандидата, он и начнёт, по версии американского спикер, вести переговоры с РФ с целью заключения соглашения о мире.

Ранее экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что Зеленский лишил прав жителей Украины.