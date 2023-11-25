Экс-советник Пентагона Макгрегор: Зеленский лишил прав жителей Украины

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор высказал мнение о политике Владимира Зеленского, утверждая, что эта политика лишила граждан Украины почти всех прав.

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По словам Макгрегора, Зеленский заявил о запрете выборов в ближайшем будущем и запретил Украинскую православную церковь, что, по его мнению, свидетельствует об отсутствии каких-либо прав на Украине.

Он также подчеркнул, что за Зеленским стоит Служба безопасности Украины (СБУ) и что нежелательные для Киева граждане просто исчезают.

Ранее сообщалось, что запад выражает беспокойство по поводу украинского лидера. Запад переключил свое внимания на палестино-израильский конфликт.