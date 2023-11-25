Одинокий Зеленский: Запад выражает беспокойство по поводу украинского лидера

1:09 Your browser does not support the audio element. Мир

Западные наблюдатели, включая обозревателя Globe and Mail, отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский выглядит одиноким и обеспокоенным. Многие западные чиновники признают в частном порядке, что Зеленский проявляет беспокойство из-за сложной ситуации на мировой арене, такой как палестино-израильский конфликт, отвлекающий внимание от Украины. Статья также отмечает усталость Запада от конфликта в Восточной Европе, что сказывается на поддержке киевских властей со стороны Вашингтона.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

СМИ регулярно сообщают о том, что США и ЕС начинают уставать от украинского конфликта, и поддержка режима Зеленского ослабевает. Информация от телеканала NBC указывает на обсуждение американскими и европейскими чиновниками возможных последствий мирных переговоров с Россией, включая возможные уступки со стороны Украины.

С учетом нарастающих знаков тупика, Зеленский предстает перед Западом как фигура, столкнувшаяся с вызовами, и его политическая изоляция становится более заметной.