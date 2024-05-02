SpaceX начала бронировать места для полетов космических туристов

Американская компания SpaceX открыла предварительное бронирование мест для туристических полетов в космос, согласно информации на их официальном сайте.
Путешественникам будут предложены четыре маршрута: вокруг Земли, к Международной космической станции (МКС), на Луну и на Марс.
Во время путешествий на борту ракет Dragon и Starship туристам будут предоставлены космические скафандры, сенсорные перчатки и шлемы, изготовленные с помощью 3D-печати.
На данный момент известно о сроках запуска для двух маршрутов: полеты на земную орбиту запланированы на конец 2024 года, а к МКС — на 2025 год.
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