SpaceX начала бронировать места для полетов космических туристов

SpaceX запустила бронирование мест для полетов туристов в космос

0:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Американская компания SpaceX открыла предварительное бронирование мест для туристических полетов в космос, согласно информации на их официальном сайте.

Фото: flickr.com by halfrain is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Путешественникам будут предложены четыре маршрута: вокруг Земли, к Международной космической станции (МКС), на Луну и на Марс.

Во время путешествий на борту ракет Dragon и Starship туристам будут предоставлены космические скафандры, сенсорные перчатки и шлемы, изготовленные с помощью 3D-печати.

На данный момент известно о сроках запуска для двух маршрутов: полеты на земную орбиту запланированы на конец 2024 года, а к МКС — на 2025 год.