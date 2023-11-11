Информацию о процессе обсуждения выделения военной помощи Украине опубликовало агентство Reuters. По словам авторов, Германия, как и некоторые другие страны Евросоюза, выступила против положительного решения. Речь идет о выделении суммы до 20 миллиардов евро. В качестве источника агентство указывает неизвестного дипломата.
— План предоставления помощи Украине встречает сопротивление со стороны стран-членов ЕС и может претерпеть изменения, — говорится в тексте.
В числе стран-противников решения лидером выступает Германия. Её поддерживают несколько других государств, отказывающихся нести такие расходы.
Ранее в СМИ сообщалось, что такая военная помощь ничем не поможет Украине.
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