Военная поддержка Запада не поможет Украине победить в ходе конфликта, потому что на стороне России — очевидное военное преимущество. Об этом заявил китайский военный эксперт Сун Чжунпин, которого цитирует издание The Global Times.

Фото: "Bomb disposal in Mykolaiv, 9 March 2022 (04)" by State Emergency Service of Ukraine is licensed under CC BY 4.0.