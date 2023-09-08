Военная поддержка Запада не поможет Украине победить в ходе конфликта, потому что на стороне России — очевидное военное преимущество. Об этом заявил китайский военный эксперт Сун Чжунпин, которого цитирует издание The Global Times.
"Сколько бы США и Запад ни помогали Украине, все это напрасно", — сказал аналитик.
Чжунпин обратил внимание, что украинская армия слишком малочисленна по сравнению с российской, а новые поставки западного оружия принесут Украине больше проблем, чем пользы.
В частности, речь идёт о передаче боеприпасов с обеднённым ураном, которые США пообещали Киеву в новом пакете военной помощи. Эксперт подчеркнул, что такие снаряды губительно скажутся и на здоровье украинцев, и на экологии страны.
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