Global Times: западная военная помощь ничего не изменит для Киева

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Военная поддержка Запада не поможет Украине победить в ходе конфликта, потому что на стороне России — очевидное военное преимущество. Об этом заявил китайский военный эксперт Сун Чжунпин, которого цитирует издание The Global Times.

Фото: "Bomb disposal in Mykolaiv, 9 March 2022 (04)" by State Emergency Service of Ukraine is licensed under CC BY 4.0.

"Сколько бы США и Запад ни помогали Украине, все это напрасно", — сказал аналитик.

Чжунпин обратил внимание, что украинская армия слишком малочисленна по сравнению с российской, а новые поставки западного оружия принесут Украине больше проблем, чем пользы.

В частности, речь идёт о передаче боеприпасов с обеднённым ураном, которые США пообещали Киеву в новом пакете военной помощи. Эксперт подчеркнул, что такие снаряды губительно скажутся и на здоровье украинцев, и на экологии страны.