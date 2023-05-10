Страны Евросоюза обсуждают вероятность введения санкций против китайских компаний, замеченных в продаже оборудования двойного назначения России. Об этом пишет Financial Times.
ЕС считает, что подобное оборудование может быть использовано в военно-промышленном комплексе России, передает "Интерфакс".
По предварительным данным, европейцы предлагают включить сразу семь китайских компаний в 11-й пакет антироссийских санкций, который будет обсуждаться послами ЕС 10 мая. Эти компании занимаются производством полупроводников, микрочипов и другой электронной продукции.
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