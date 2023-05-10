Евросоюз намерен прижать китайских производителей, торгующих с Россией

0:41 Your browser does not support the audio element. Политика

Страны Евросоюза обсуждают вероятность введения санкций против китайских компаний, замеченных в продаже оборудования двойного назначения России. Об этом пишет Financial Times.

ЕС считает, что подобное оборудование может быть использовано в военно-промышленном комплексе России, передает "Интерфакс".

По предварительным данным, европейцы предлагают включить сразу семь китайских компаний в 11-й пакет антироссийских санкций, который будет обсуждаться послами ЕС 10 мая. Эти компании занимаются производством полупроводников, микрочипов и другой электронной продукции.

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