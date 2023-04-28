Путин раскрыл главную задачу для власти и парламента России

Российский лидер Владимир Путин рассказал о ключевой задачи властей и парламента страны. По мнению президента, им необходимо повышать уровень жизни граждан.

"Первоочередной заботой парламента всегда должно быть повышение доходов людей", — добавил глава государства во время выступления перед Советом законодателей РФ.

Путин призвал поддерживать россиян, особенно семьи с детьми и людей, которые столкнулись с серьёзными трудностями. Необходимо увеличивать благосостояние народа, подчеркнул лидер страны.

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