Путин разрешил уничтожать контрафактный алкоголь в России без суда

1:16 Your browser does not support the audio element. Россия

Теперь работники Росалкогольрегулирования получили право уничтожать контрафактные алкогольные напитки без решения суда. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.

Российский президент поставил подпись под закон, который ускоряет процедуру уничтожения нелегального алкоголя, а также сырья, используемого при его производстве и оборудования. Этот процесс позволит уменьшить расходы федерального бюджета на организацию судебных производств и хранение контрафакта.

Похожий механизм действующим законодательством предусмотрен в отношении другой продукции, которая запрещена к ввозу на территорию Российской Федерации. Речь идёт о санкционных товарах. До 1 июня 2025 года Росалкогольрегулирование сможет принимать решение об уничтожении контрафактных спиртосодержащих продуктов без судебного решения

Уничтожению могут подвергаться полуфабрикаты и сырьё, тара и другие предметы, используемые для производства и распространения "серого" алкоголя, а также прочее основное технологическое оборудование. Всё это можно будет уничтожить после трёхлетнего хранения или истечения срока годности продукции.

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