Теперь работники Росалкогольрегулирования получили право уничтожать контрафактные алкогольные напитки без решения суда. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.
Российский президент поставил подпись под закон, который ускоряет процедуру уничтожения нелегального алкоголя, а также сырья, используемого при его производстве и оборудования. Этот процесс позволит уменьшить расходы федерального бюджета на организацию судебных производств и хранение контрафакта.
Похожий механизм действующим законодательством предусмотрен в отношении другой продукции, которая запрещена к ввозу на территорию Российской Федерации. Речь идёт о санкционных товарах. До 1 июня 2025 года Росалкогольрегулирование сможет принимать решение об уничтожении контрафактных спиртосодержащих продуктов без судебного решения
Уничтожению могут подвергаться полуфабрикаты и сырьё, тара и другие предметы, используемые для производства и распространения "серого" алкоголя, а также прочее основное технологическое оборудование. Всё это можно будет уничтожить после трёхлетнего хранения или истечения срока годности продукции.
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