Закон о постановке диагноза "наркомания" подписан Владимиром Путиным

1:15 Your browser does not support the audio element. Россия

Российский президент поставил подпись под закон об установке диагноза "наркомания". Он исключает медицинское освидетельствование из числа процедур, которые нужны при подобной диагностике.

Действующая редакция статьи первой закона №3-Ф3 говорит о том, что наркоманом является лицо, которое по результатам медицинского освидетельствования имеет подобный диагноз. Однако в соответствии с другим российским законом, само медицинское освидетельствование представляет собой совокупность методов медицинского осмотра и медицинских исследований.

Этот комплекс процедур направлен на подтверждение такого состоянии здоровья человека, которое влечёт за собой наступление юридически значимых последствий. А закон устанавливает, что наркомания является заболеванием, обусловленным зависимостью от наркотического или психотропного вещества. Данная информация содержится в заключении комитета Совета Федерации.

Теперь медицинское освидетельствование из числа процедур, в ходе которых может быть поставлен диагноз наркомания, законом исключается. И сам закон таким образом уточняет понятие "больной наркоманией".

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