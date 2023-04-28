Российский президент поставил подпись под закон об установке диагноза "наркомания". Он исключает медицинское освидетельствование из числа процедур, которые нужны при подобной диагностике.
Действующая редакция статьи первой закона №3-Ф3 говорит о том, что наркоманом является лицо, которое по результатам медицинского освидетельствования имеет подобный диагноз. Однако в соответствии с другим российским законом, само медицинское освидетельствование представляет собой совокупность методов медицинского осмотра и медицинских исследований.
Этот комплекс процедур направлен на подтверждение такого состоянии здоровья человека, которое влечёт за собой наступление юридически значимых последствий. А закон устанавливает, что наркомания является заболеванием, обусловленным зависимостью от наркотического или психотропного вещества. Данная информация содержится в заключении комитета Совета Федерации.
Теперь медицинское освидетельствование из числа процедур, в ходе которых может быть поставлен диагноз наркомания, законом исключается. И сам закон таким образом уточняет понятие "больной наркоманией".
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