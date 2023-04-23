Официальный представитель российского МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала призыв к Западу замглавы украинского Министерства иностранных дел, бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника дать Киеву оружия в 10 раз больше.
Ранее Мельник заявил, что Киеву необходимо в 10 раз больше оружия, чтобы "победить" Россию.
"Замглавы МИД Украины Мельник заявил: Киеву необходимо десятикратное увеличение военной помощи, в связи с чем призвал партнёров страны пересечь все красные линии… и снять исподнее", — ответила Захарова.
Как подчеркнул украинский экс-посол, Западу необходимо "перейти искусственные красные линии" и начать помогать Украине в полную мощь.
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