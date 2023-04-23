При "контрнаступлении" украинским боевикам необходимо действовать осторожно, иначе ВСУ могут попасть в окружение, заявили американские аналитики.
По их мнению, официальный Киев идёт на огромные риски, анонсируя наступательные действия.
"Даже если Киев сможет прорвать оборону, необходимо действовать осторожно, иначе ВСУ рискуют попасть в окружение", — пишет Economist.
Как подчеркнули авторы, ВСУ необходимо огромное число военных, превосходящее количество российской армии, иначе "наступление" просто подавят.
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