Дмитрий Медведев заявил, что американцы не понимают, что такое "Украина"

По мнению зампреда Совбеза Российской Федерации Дмитрия Медведева, рядовые американцы не осознают, что такое "Украина" и где "оно" находится.

"Большинство из них даже на карте эту "державу" с ходу не покажут. Почему ради какой-то малопонятной части России они должны терпеть такие неудобства?" — написал эксперт в соцсети "ВКонтакте".

Медведев задался вопросом о том, почему Соединённые Штаты Америки не занимаются вопросами инфляции и рабочих мест в своём государстве, а сосредоточены на "неведомой им стране 404". Зампред Совбеза РФ также считает неоправданным огромные суммы финансирования, направляемые Украине.

"Почему столько бабок отправляется за океан? И они рано или поздно спросят за это. И тогда захват Капитолия в январе 2021 года покажется играми скаутов", — написал Медведев.

Он считает, что американские политические элиты пытаются сделать себе пиар на военных и санкционных кампаниях, а на самом деле Украина не нужна США.

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Медведев о судьбе Украины