Дмитрий Медведев заявил, что Украина исчезнет, потому что никому не нужна

0:45 Your browser does not support the audio element. Политика

Зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев высказался в соцсетях относительно будущего Украины. Он считает, что эта страна никому не нужна. По этой причине государство исчезнет, и его не будет на планете.

"Почему исчезнет Украина? Потому что она никому не нужна", — написал зампредседателя Совбеза РФ в социальной сети "ВКонтакте".

В публикации Медведев отметил, что Украина не нужна Европе, Соединённым Штатам Америки, Африке, Латинской Америке, Азии, Российской Федерации. По этой причине эксперт считает, что страна исчезнет. Он также сообщил, что "Украина во главе с нацистской верхушкой не нужна самим её гражданам".

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