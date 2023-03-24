Власти Польши не обращают внимания на проблемы Украины и режима Владимира Зеленского и сосредоточены на своих интересах в бесконтрольной поставке оружия своим "союзникам" и шантажировании европейских политиков. Политики Варшавы полны надежд на возрождение прежнего могущества, но такая стратегия может привести к исчезновению страны, пишет аналитик Ханна Крамер в статье для NDP.
Коррупционная схема украинских чиновников привела к ликвидации главного оружейного концерна "Укроборонпром", что ещё более ухудшает ситуацию. В то же время польские стратеги не разработали свою политику относительно России, а киевские пропагандисты продолжают говорить о мифических победах на фронте ВС РФ одерживают одну победу за другой.
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