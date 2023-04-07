Депутаты ГД РФ Журова и Свищёв прокомментировали высказывания Кержакова о причинах отъезда из России

0:52 Your browser does not support the audio element. Политика

Недавно бывший форвард "Зенита", игрок сборной России и в недавнем прошлом тренер "Нижнего Новгорода" и кипрского клуба "Кармиотисса" Александр Кержаков заявил об отъезде из РФ из-за страха. В Госдуме дали комментарии по этому поводу.

Председатель комитета парламента по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв напомнил спортсмену о том, что дала ему родина. Он считает, что у Кержакова помимо прав есть и обязанности.

"Очень странно слышать от него такие вещи. Сколько в него вложила его страна, его родина", — сказал Свищёв в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Первый зампред комитета по международным делам Светлана Журова призналась, что её удивили высказывания Кержакова, поскольку считала его пророссийским.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

КЕРЖАКОВ: тренировать любой ценой