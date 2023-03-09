Российские евреи призвали писать "Холокост" с заглавной буквы

1:11 Your browser does not support the audio element. Политика

Российский еврейский конгресс (РЕК) попросил в Российскую академию наук (РАН) официально закрепить написание слова "Холокост" в русском языке с заглавной буквы.

Конгресс обратился с соответствующей просьбой в Орфографическую комиссию РАН и Институт русского языка имени В. В. Виноградова, сообщил РИА Новости главы пресс-службы РЕК Михаил Савин.

По его словам, слово "Холокост" должно писаться с большой буквы как имя собственное, которое обозначает геноцид евреев.

Савин отметил, что сейчас СМИ пишут это слово со строчной буквы в качестве синонима к слову "геноцид".

"Однако Холокост — это не синоним геноцида. Это совершенно определённое понятие, которое означает массовое уничтожение нацистами евреев во время Второй мировой войны", — заявил глава пресс-службы РЕК.

Он добавил, что написание с маленькой буквы "оскорбляет память шести миллионов погибших евреев" и призвал закрепить новый вариант употребления этого слова во всех орфографических словарях и справочниках.

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