Барзыкин об упразднении Ростуризма: "Общая тенденция"

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Pravda.Ru оценил решение лидера нашей страны Владимира Путина упразднить Ростуризм.

"В указе прямо сказано, что эта мера позволит усовершенствовать госуправление, эффективнее развивать туриндустрию. Думаю, происходит общая тенденция — оптимизация госструктур", — сказал специалист.

По его словам, Ростуризм нормально работал в кризисное время. Как отметил эксперт, агентство субсидировало операторов и реализовывало программу кешбэка.

"На мой взгляд, ориентир для Минэкономразвития — приоритеты, о которых рассказал президент на последнем президиуме Госсовета по развитию туриндустрии. Все функции Ростуризма сохранились", — заключил собеседник издания.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому власти упразднили Федеральное агентство по туризму. Функции этого ведомства чиновники передали Министерству экономического развития.