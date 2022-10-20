Президент РФ Путин подписал указ об упразднении Ростуризма

Российский лидер Владимир Путин упразднил Ростуризм. Об этом сообщается в соответствующем указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе сказано, что решение об упразднении позволит усовершенствовать государственное управление в туристической сфере, повысить эффективность развития этой индустрии и оптимизировать структуры федеральных органов власти.

"Постановляю упразднить Федеральное агентство по туризму", — подчёркивается в указе.

Кроме того, президент РФ поручил передать функции Ростуризма сотрудникам Министерства экономического развития. В ближайшие дни члены правительства должны провести все необходимые ликвидационные процедуры и урегулировать финансовые, организационные и материально-технические вопросы, связанные с реализацией президентского указа.

Документ, подписанный Путиным, вступает в законную силу с 20 октября.

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) было создано 18 ноября 2004 года. Ведомство возглавляла Зарина Догузова.