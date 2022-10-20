Внешняя политика Запада привела к росту поддержки российского лидера Владимира Путина в его стране. Об этом заявил экс-постпред США при Североатлантическом альянсе Роберт Хантер.
По его мнению, граждане РФ "глубоко обижены" на Запад. Как отметил Хантер, многие россияне считают, что США и НАТО создавали препятствия для Москвы, когда Путин хотел "восстановить статус великой державы".
"Для понимания того, почему российское общество поддерживает своего президента, следует посмотреть на действия Вашингтона и Североатлантического альянса на протяжении последних 20 лет", — считает бывший постпред США при военном блоке.
Он также призвал сохранить партнёрские отношения с РФ после завершения специальной военной операции на Украине.
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