Клинцевич пригрозил Европе и США: "Расшевелившийся русский медведь порвёт и их"

Российский экс-сенатор, отставной полковник Франц Клинцевич заявил, что Европа пытается реабилитировать нацизм и переписать историю. По его мнению, это доказывает и неоднозначный "перфоманс" немецкого ультраправого политик Хольгера Винтерштейна на Мемориале жертвам Холокоста в Берлине.

Немецкий депутат опубликовал фото и видео, где он стоит с распростёртыми руками на плитах, посвящённых жертвам геноцида.

По словам экс-сенатора, как только Москва разберётся с исконно русскими землями, может прийти и "очередь европейцев".

"Сегодня мы открыто видим, что те, кто воевал с нами, поддерживая фашистскую Германию, пытаются переписать историю и навязать свои ценности. При этом всё замешано на чистой русофобии, лжи, клевете и деньгах, — пояснил Клинцевич в беседе с Народными новостями. — Дело в том, что американцы искренне надеются, что можно задеть русскую ментальность и расшевелить медведя. Но они не понимают, что расшевелившийся русский медведь порвёт и их".

Клинцевич подчеркнул, что все "фашистские тренды" в Европе запускают в угоду "хозяину" — Вашингтону.