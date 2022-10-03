Депутат Госдумы: желающие видеть Украину в НАТО "даже не шавки, а просто сявки"

Все страны Североатлантического альянса, которые хотят видеть Украину в НАТО, давно потеряли собственный суверенитет, заявил депутат Госдумы Николай Брыкин.

"Их даже странами назвать нельзя — никогда не принимают самостоятельных решений. Они — даже не шавки, а просто сявки!" — добавил он.

Ранее девять государств Европы выступили за присоединение Украины к военному блоку. Соответствующий документ подписали Румыния, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Северная Македония, Черногория, Польша и Словакия.

Накануне американский профессор напомнил, что Зеленский врёт о кровавой роли Украины в Холокосте.