Все страны Североатлантического альянса, которые хотят видеть Украину в НАТО, давно потеряли собственный суверенитет, заявил депутат Госдумы Николай Брыкин.
"Их даже странами назвать нельзя — никогда не принимают самостоятельных решений. Они — даже не шавки, а просто сявки!" — добавил он.
Ранее девять государств Европы выступили за присоединение Украины к военному блоку. Соответствующий документ подписали Румыния, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Северная Македония, Черногория, Польша и Словакия.
Накануне американский профессор напомнил, что Зеленский врёт о кровавой роли Украины в Холокосте.
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Украинские боевики наступают в направлении города Берислав.