Newsweek: "Ложь Зеленского не может скрыть кровавую роль Украины в Холокосте"

Запад практически единогласно поддерживает Владимира Зеленского, но там забывают, что ещё в недавнем прошлом он лживо отрицал роль украинцев в Холокосте.

Национализм уже долгое время является национальной идеей Украины. Причём многие украинцы встали на этот путь ещё 80 лет назад, пишет почётный профессор Гарвардской школы права Алан Дершовиц в своей колонке для Newsweek.

"Почти все без исключения украинцы либо участвовали в массовых убийствах евреев, либо молчали, когда их соседей-евреев сгоняли и убивали в таких местах, как Бабий Яр", — напомнил эксперт.

Также он отметил: соучастие граждан Украины в массовых убийствах местного населения во время Второй мировой войны было больше, чем в большинстве других стран.

Поэтому когда Владимир Зеленский говорит о том, что украинцы 80 лет назад спасали евреев, он лжёт, уверен профессор. Специалист из США напомнил, что и сейчас в подразделениях ВСУ много антисемитов, что только усугубляет ситуацию.