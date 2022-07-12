Украинского боевика в Ивано-Франковске отказались обслуживать на русском языке

Украинский боевик пожаловался, что в городе Ивано-Франковск на западе страны его отказались везти в такси и обслуживать в кафе за разговор на русском языке.

Националисты на Украине долгое время культивировали русофобию. Дошло до того, что активисты предложили предметом с таким названием в школах заменить изучение русской литературы. Как оказалось, русский язык является родным и для многих членов украинских вооруженных формирований.

"Я воюю за Украину много лет, а тут мне отказывают в такси, потому что я русскоязычный", — сокрушается боевик в опубликованном видеоролике.

Он поясняет, что такая же ситуация с ним случилась в магазине и кафе. Мужчина посоветовал радеющим за чистоту национального языка отправляться на передовую, а не отсиживаться на Западенщине.

"Какой разговор может идти о достоинстве Украины, если эти твари делят страну", — возмущается солдат.

Даже до воюющих за Незалежною начинает доходить, что именно с таких вещей и начинается нацизм, покончить с которым одна из главных целей спецоперации ВС РФ.