Ближний Восток накаляется: цены на золото стабилизируются на фоне военных ударов в Газе

Цены на золото стабилизировались

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на золото слегка снизились во время азиатских торгов во вторник, несмотря на некоторую поддержку со стороны обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на возможном снижении процентной ставки Федеральной резервной системой США.

В понедельник золото подорожало после серии ударов Израиля по Рафаху, расположенному на юге сектора Газа. Эти действия усложнили переговоры о прекращении огня с ХАМАС.

Сообщается, что переговоры между Израилем и ХАМАС пока не принесли значительных результатов.

Спекуляции относительно возможного снижения процентной ставки в США также оказали поддержку золоту. Это произошло после публикации более слабых, чем ожидалось, данных по зарплатам в несельскохозяйственном секторе, что привело к падению доллара. Однако во вторник доллар частично восстановил позиции.