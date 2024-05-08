Ближний Восток накаляется: цены на золото стабилизируются на фоне военных ударов в Газе

Цены на золото слегка снизились во время азиатских торгов во вторник, несмотря на некоторую поддержку со стороны обострения конфликта на Ближнем Востоке.
Внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на возможном снижении процентной ставки Федеральной резервной системой США.
В понедельник золото подорожало после серии ударов Израиля по Рафаху, расположенному на юге сектора Газа. Эти действия усложнили переговоры о прекращении огня с ХАМАС.
Сообщается, что переговоры между Израилем и ХАМАС пока не принесли значительных результатов.
Спекуляции относительно возможного снижения процентной ставки в США также оказали поддержку золоту. Это произошло после публикации более слабых, чем ожидалось, данных по зарплатам в несельскохозяйственном секторе, что привело к падению доллара. Однако во вторник доллар частично восстановил позиции.
Картофель - одна из самых популярных культур в мире. Однако, как и любое другое растение, картофель нуждается в уходе и защите от вредителей. Один из способов обеспечить здоровый рост и урожай картофеля - это высаживание дополнительных растений в междурядьях.