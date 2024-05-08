Воронежский "Факел" был оштрафован КДК за то, что его болельщики оскорбляли "Зенит"

Воронежский клуб "Факел" был оштрафован Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза на сумму 30 тыс. рублей.
Причиной штрафа стали скандирования болельщиков "Факела" в адрес "Зенита" с фразой "Зенит — позор российского футбола".
Матч между командами состоялся во Воронеже 6 мая и завершился вничью со счетом 1:1. Голы были забиты защитником "Зенита" Дугласом дос Сантосом и нападающим "Факела" Евгением Марковым (с пенальти).
"Зенит" находится на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, заработав 51 очко в 27 играх, тогда как "Факел" занимает 14-е место со 28 очками.
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