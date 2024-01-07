Объяснена причина агрессивного поведения мужчин на футбольных стадионах

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Футбольные матчи часто становятся ареной для необычного и часто агрессивного поведения болельщиков, которые в повседневной жизни могут быть вполне мирными.

Фото: Openverse by Dag Kirin is licensed under CC BY-SA 2.0

Исследования выявляют, что стереотип о футбольных хулиганах как представителях неблагополучных семей не соответствует реальности. В России, например, статистика ВЦИОМ 2006 года указывает на то, что на матчи чаще ходят люди с доходом выше среднего. Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета в 2011 году не обнаружили существенной разницы в уровне агрессии между нелюбителями футбола и обычными болельщиками, хотя у фанатов этот показатель был выше.

Причина такого изменения поведения в обстановке футбольного матча, где болельщики могут часами орать оскорбления, даже угрожать болельщикам "вражеской" команды, кроется в глубинных свойствах человека. Эксперимент в лифте, проведенный в США в 1962 году, подтвердил, что социальная конформность сильно влияет на поведение человека. Подставные участники лифта начинали вести себя странно, и даже случайные пассажиры, видя их действия, поддавались негласному давлению и копировали их.

Молодые мужчины оказались наиболее подверженными социальной конформности, особенно в больших толпах. Это объясняет агрессивное поведение даже тех болельщиков, которые в повседневной жизни ведут себя спокойно. Такие явления проявляются не только в стадионных баталиях, но и в обыденных ситуациях, где человек под воздействием группы теряет самостоятельность и начинает копировать необычное поведение окружающих.