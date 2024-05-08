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Нападение мистического морского существа на российского туриста на Маврикии: неизвестные опасности подводного мира

Мистическое существо из морских глубин напало на россиянина на Маврикий

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Туризм

Мистическое морское создание атаковало российского туриста на острове Маврикий, сообщает телеканал Shot. Супруга пострадавшего рассказала, что инцидент произошёл на пляже престижного отеля Lux Grand Bai.

Мистическое существо из морских глубин напало на россиянина на Маврикий
Фото: commons.wikimedia.org by Дж . К. Х. Фридже is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Турист гулял по берегу без обуви и вошёл в воду, где внезапно почувствовал жгучую боль. Неизвестное существо укусило его за ногу. Испуганный, мужчина выбежал на берег и увидев рану, его страх усилился. Россиянина срочно доставили в больницу, где ему начали вводить антибиотики. Врачи пока не могут точно сказать, как лечить его раны.

Это не единичный случай на Маврикии, когда туристы страдают от нападений подобных существ. Предполагается, что это могла быть одна из самых ядовитых рыб в мире, известная как бородавчатка, способная маскироваться под камень.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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