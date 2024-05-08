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Очень вкусный боул с чечевицей, нутом, овощами, травами и авокадо: для тех, кто придерживается средиземноморской диеты

Средиземноморский боул с чечевицей и нутом: рецепт

Еда

Этот боул из чечевицы и нута отлично подходит для тех, кто придерживается средиземноморской диеты. Включите в свой рацион больше бобовых!

Средиземноморский боул с чечевицей и нутом: рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by Mytinytank is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 2 нарезанных лука-шалота
  • 2 авокадо, очищенных от косточек и нарезанных ломтиками
  • 1 кабачок, нарезанный кружками
  • 1 зубчик чеснока, измельчённый
  • 2 чашки помидоров черри, разрезанных пополам
  • 2 чашки приготовленного нута
  • 2 чашки варёной чечевицы
  • 2 чашки приготовленной крупы фарро
  • 1 чашка нарезанной петрушки
  • 2,5 столовые ложки лимонного сока
  • 2,5 чайной ложки соуса из хрена
  • 1 чайная ложка приправы заатар или тимьяна
  • 1/2 чайной ложки молотого сумаха
  • Раскрошенный сыр фета
  • Молотый чёрный перец
  • Оливки каламата
  • Соль
  • Оливковое масло

Приготовление

  1. Нагрейте 2 столовые ложки масла в сковороде на среднем или сильном огне. Добавьте кабачок и поджарьте, затем выньте шумовкой. Выложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы стекло масло. Приправьте солью.
  2. В миске смешайте лимонный сок, чеснок, соус из хрена, сумах, заатар и 1/3 стакана оливкового масла. Добавьте щепотку соли и перца. Хорошо перемешайте и отставьте в сторону.
  3. Разложите крупу фарро, чечевицу и нут поровну по четырём тарелкам. Положите в каждую тарелку овощи и полейте заправкой. Посыпьте раскрошенной фетой и подавайте.
БОУЛ С КУРИЦЕЙ И ЧЕЧЕВИЦЕЙ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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