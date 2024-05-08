Очень вкусный боул с чечевицей, нутом, овощами, травами и авокадо: для тех, кто придерживается средиземноморской диеты

Этот боул из чечевицы и нута отлично подходит для тех, кто придерживается средиземноморской диеты. Включите в свой рацион больше бобовых!
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Ингредиенты
2 нарезанных лука-шалота
2 авокадо, очищенных от косточек и нарезанных ломтиками
1 кабачок, нарезанный кружками
1 зубчик чеснока, измельчённый
2 чашки помидоров черри, разрезанных пополам
2 чашки приготовленного нута
2 чашки варёной чечевицы
2 чашки приготовленной крупы фарро
1 чашка нарезанной петрушки
2,5 столовые ложки лимонного сока
2,5 чайной ложки соуса из хрена
1 чайная ложка приправы заатар или тимьяна
1/2 чайной ложки молотого сумаха
Раскрошенный сыр фета
Молотый чёрный перец
Оливки каламата
Соль
Оливковое масло
Приготовление
Нагрейте 2 столовые ложки масла в сковороде на среднем или сильном огне. Добавьте кабачок и поджарьте, затем выньте шумовкой. Выложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы стекло масло. Приправьте солью.
В миске смешайте лимонный сок, чеснок, соус из хрена, сумах, заатар и 1/3 стакана оливкового масла. Добавьте щепотку соли и перца. Хорошо перемешайте и отставьте в сторону.
Разложите крупу фарро, чечевицу и нут поровну по четырём тарелкам. Положите в каждую тарелку овощи и полейте заправкой. Посыпьте раскрошенной фетой и подавайте.
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