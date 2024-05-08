Очень вкусный боул с чечевицей, нутом, овощами, травами и авокадо: для тех, кто придерживается средиземноморской диеты

Средиземноморский боул с чечевицей и нутом: рецепт

Этот боул из чечевицы и нута отлично подходит для тех, кто придерживается средиземноморской диеты. Включите в свой рацион больше бобовых!

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Ингредиенты

2 нарезанных лука-шалота

2 авокадо, очищенных от косточек и нарезанных ломтиками

1 кабачок, нарезанный кружками

1 зубчик чеснока, измельчённый

2 чашки помидоров черри, разрезанных пополам

2 чашки приготовленного нута

2 чашки варёной чечевицы

2 чашки приготовленной крупы фарро

1 чашка нарезанной петрушки

2,5 столовые ложки лимонного сока

2,5 чайной ложки соуса из хрена

1 чайная ложка приправы заатар или тимьяна

1/2 чайной ложки молотого сумаха

Раскрошенный сыр фета

Молотый чёрный перец

Оливки каламата

Соль

Оливковое масло

Приготовление

Нагрейте 2 столовые ложки масла в сковороде на среднем или сильном огне. Добавьте кабачок и поджарьте, затем выньте шумовкой. Выложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы стекло масло. Приправьте солью. В миске смешайте лимонный сок, чеснок, соус из хрена, сумах, заатар и 1/3 стакана оливкового масла. Добавьте щепотку соли и перца. Хорошо перемешайте и отставьте в сторону. Разложите крупу фарро, чечевицу и нут поровну по четырём тарелкам. Положите в каждую тарелку овощи и полейте заправкой. Посыпьте раскрошенной фетой и подавайте.