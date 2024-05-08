Россиян предостерегли о рисках приёма антибиотиков без необходимости

В беседе с изданием "Вечерняя Москва" врач-терапевт Андрей Кондрахин подчеркнул, что хотя антибиотики способны уничтожать инфекции, они также могут вызвать побочные реакции из-за своего инородного происхождения, что может привести к аллергии.
"Они могут быть лёгкого течения, такие как крапивница, и тяжёлого — анафилактический шок. Это всё может происходить у человека, который ранее принимал антибиотики. Аллергическая реакция на данные лекарственные препараты может развиться в любой момент", — поделился Андрей Кондрахин.
В ходе беседы он также уточнил, что антибиотики могут создать проблемы в сочетании с другими лекарствами. Например, ацетилцистеин, который часто применяется при простуде для разжижения мокроты, может подавлять действие антибиотиков.
Главным негативным последствием является употребление антибиотиков без назначения врача. В результате формируется антибиотикорезистентность, когда флора организма становится устойчивой к применяемому препарату. Когда возникает необходимость в определённом антибиотике, он может оказаться недейственным из-за неконтролируемого и недопустимого раннего приема.
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